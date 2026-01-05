Se fue joven, regresa con experiencia

Lucas Suárez está de vuelta. El defensor fue anunciado como el tercer refuerzo de Sarmiento para la temporada 2026 y se suma a Javier Burrai y Santiago Salle.

Las historias de Suárez y el Verde se vuelven a cruzar. Corría el año 2016 cuando un prometedor lateral izquierdo había llegado a Junín de la mano de Gabriel Schürrer, desde Quilmes, con 21 años. Ahora, con 30, regresa con una trayectoria que tuvo pasos por Estudiantes de Río Cuarto (jugó la final frente al Verde en 2021), Arsenal, Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba, Mamelodi Sundowns de Sudáfrica y Liverpool de Uruguay.

El riocuartense firmó un contrato con el club por un año, comenzó a entrenar con el plantel este lunes y volvió a encontrarse con un viejo conocido ya que Burrai también había llegado en aquel 2016 a Sarmiento.

De esta forma, Sava cuenta con una alternativa más en el lateral izquierdo luego de la lesión de Joel Godoy que tendrá una recuperación larga y también en la zaga debido a que Suárez lo puede hacer como central izquierdo, posición en la que actuó en nueve de los 14 encuentros que disputó en el segundo semestre de 2025 en Liverpool.