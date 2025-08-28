Batalla campal entre vecinos en el barrio Los Almendros: Hay varios heridos

Este miércoles por la tarde se vivió una verdadera batalla campal en proximidades de Francia al 1600, barrio Los Almendros, que tuvo como protagonistas a al menos dos familias juninenses que desde hace tiempo mantiene una enemistad, relata el portal junin24

Al lugar concurrieron efectivos policiales y personal médico. Los primeros para intentar disuadir a quienes se estaban agrediendo y los segundos para atender a los heridos como consecuencia de la violenta situación que se estaba viviendo.

Los heridos fueron trasladados al Hospital en ambulancia, aunque algunos por sus propios medios, con heridas de distinta consideración. Entre los lesionados se encuentra un hombre que presentó fractura de tibia y dos mujeres con heridas y sangrado en el cráneo. Además de menores asistidos por estado nervioso, expresa el medio informativo