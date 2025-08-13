Choque en Ruta 7: Dos efectivos resultaron gravemente heridos

Dos funcionarios policiales que revisten funciones en la ciudad bonaerense de San Nicolás sufrieron graves lesiones producto de un fuerte accidente vial registrado este lunes en el cruce de Ruta Nacional 7 y Ruta Provincial 51, a la altura de Carmen de Areco.

Se trata del capitán Carlos Alcaraz, quien tiene traumatismo severo en el cráneo (fisura) y el Subcomisario Jesús Rodriguez, quien padece múltiples fracturas intercostales y en pelvis, ambos son del Centro de Despacho y Emergencias Policíales 911.

El accidente se produjo cuando el Ford Fiesta en el que se trasladaban impactó contra una camioneta Ram Rampage. El vehículo mayor era conducido por un hombre de 41 años, que viajaba con varios acompañantes desde Vicente López. Las autoridades investigan las circunstancias del choque para establecer las causas.

Se encuentran internados de gravedad en la Clínica de la UOM.