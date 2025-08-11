Caminos rurales: la privatización del servicio expone el fracaso de la gestión de Petrecca

Tras diez años de gobierno y siete responsables distintos a cargo de los caminos rurales, el intendente Pablo Petrecca termina “reconociendo públicamente el fracaso de su gestión en esta materia”, afirma el concejal Pablo Petraglia.



Además, el edil Petraglia aseguró que “lo advertimos en reiteradas oportunidades, tanto en el debate de los presupuestos como en las rendiciones de cuentas. Hoy, con la decisión de privatizar el servicio, Petrecca se rinde ante la evidencia: no pudo garantizar caminos rurales en condiciones”.



En este mismo sentido, el concejal del Frente Renovador sostuvo que “no es la privatización en sí lo que está en discusión, sino los motivos que llevan a tomar esta decisión. El sistema fue desfinanciado de manera deliberada al no aplicar correctamente los fondos de la Tasa de Red Vial. No hubo políticas sostenidas ni exitosas, sino cambios constantes al ritmo de cada funcionario de turno. Las consecuencias están a la vista: los productores necesitan caminos transitables, sin importar si el trabajo lo realiza un privado o el Estado. Petrecca no cumplió, y esa es la realidad. La fachada comienza a desmoronarse”.



Por último, Petraglia resaltó la falta de transparencia y posibles maniobras ilegales en la administración de los fondos que se deben destinar al mantenimiento de caminos rurales: “cuando señalamos que los fondos no se aplican correctamente o se desvían a otras cuentas, lo hacemos con pruebas. El fallo del Tribunal de Cuentas del Ejercicio 2023 sobre los intereses de cuentas provinciales afectadas es contundente: condena a Petrecca y a otros funcionarios por convertir en libre disponibilidad recursos que estaban destinados específicamente. No lo decimos nosotros: lo firman los cinco integrantes del Tribunal de Cuentas”.