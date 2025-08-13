El Autódromo de Junín volverá a rugir de la mano del TC2000 y el Top Race

Finalmente se confirmó que el Autódromo de Junín, el cual se había cerrado hace 10 años, volverá a rugir con la llegada del TC2000 y el Top Race. Según se confirmó, la fecha será el fin de semana del 29, 30 y 31 de agosto.

"Ahora solo queda que todos seamos parte de la gran fiesta del automovilismo en el Autódromo de Junín", afirmó el jefe comunal de Junín, Pablo Petrecca, en la presentación de la noticia.

Arreglos

Días atrás, Daniel Maroscia, presidente del Auto Moto Club de Junín, confirmó que autoridades del TC2000 visitaron el trazado y dieron su visto bueno para que, con algunas mejoras, la histórica pista vuelva a recibir a una categoría nacional.

Durante la inspección, los representantes del TC2000, entre ellos el expiloto y dirigente Gabriel Furlán, recorrieron el trazado y evaluaron su estado general. Si bien remarcaron la necesidad de reforzar aspectos vinculados a la seguridad, destacaron la infraestructura existente y coincidieron en que la pista es apta para la competencia.

“La pista no está al 100% como ocurre en la mayoría de los autódromos del país, pero está en condiciones para correr. Se requieren trabajos puntuales como el alisado de curvas, limpieza de márgenes y demarcación, tareas que no son complejas pero sí costosas”, explicó el dirigente.