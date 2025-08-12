Milei visitaría Junín el martes 19 para presentar la lista de candidatos a diputados nacionales

Este domingo se conocerán quiénes serán los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, donde en la previa ya asoma una fuerte disputa entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza.

Y es en ese sentido que el presidente Javier Milei analiza realizar el lanzamiento de la lista en la ciudad de Junín, el próximo martes 19, en el Teatro San Carlos. La información fue confirmada a Junín Digital por armadores de LLA, aunque está sujeta a la agenda del presidente.

Respaldo a lista local

La visita de Milei a la ciudad significaría un espaldarazo a la lista local que conduce Diego Cristina, y que en distintas entrevistas se mostró muy optimista de cara a los comicios.