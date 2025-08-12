Fiorini destacó la "generosidad" de Petrecca en dejarlo como intendente después del 10 de diciembre

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, dejará el cargo del 10 de diciembre próximo, para asumir como senador provincial. De esa manera, dejará en el mando de los destinos de la ciudad a su cuñado, Juan Fiorini.

El arribo de Fiorini, cuestionado hasta por los propios, se pronunció por primera vez respecto a las sensaciones que tiene por el escenario que asoma : "Pablo Petrecca tiene una forma de trabajar, que es en equipo y ha sabido construir equipos. Ya sea con funcionarios, voluntarios, gente que lo acompaña y dentro eso hay personas muy valiosas y gracias a ese trabajo en equipo se puede proyectar hacia adelante. Un ejemplo es la terminal".

"Pablo Petrecca con su generosidad pensó en eso para que esto continúe, con gente que esté dispuesta a seguir construyendo. No queremos que venga otro y destruya lo hecho porque hay cosas muy valiosas. Hoy se apunta a romper todo y nosotros queremos seguir avanzando", expresó en una entrevista con La Verdad.