Lucio Monserrat: “La gestión ambiental del Municipio de Junín fracasó”

Lucio Monserrat, activista ambiental y candidato a consejero escolar por Fuerza Patria en Junín, lanzó fuertes críticas a la actual gestión municipal en materia ambiental. “En Junín, hablar de ambiente ya no es una opción, es una urgencia”, afirmó.

Monserrat integra la lista que encabezan Fernando “Turi” Burgos como primer candidato a concejal y Valeria Arata como candidata a senadora provincial. Desde ese espacio, denunció que “la gestión de residuos sólidos urbanos está colapsada, los puntos verdes desaparecen en lugar de multiplicarse y el relleno sanitario no funciona como debería: solo lleva el nombre”.

Además, advirtió que los barrios y las localidades del Partido de Junín “siguen sin respuestas”, y remarcó la falta de tratamiento adecuado para residuos electrónicos, pilas y materiales contaminantes: “Hoy, reciclar estos elementos es casi imposible”.

Contador público de profesión, Monserrat sostuvo que “Fuerza Patria propone una gestión ambiental integral, seria y sostenida. Queremos más puntos verdes accesibles en cada barrio y cada localidad, un sistema de reciclado que no dependa exclusivamente del compromiso individual, y un Estado municipal que piense en las próximas décadas, no sólo en las próximas elecciones”.

Finalmente, expresó: “Sabemos que atravesamos un contexto difícil, pero no elegimos quedarnos mirando. Elegimos actuar, proponer y estar presentes. No sólo señalamos lo que está mal, también presentamos alternativas concretas y un plan de trabajo”.

FUENTE:

Prensa Fuerza Patria Junín