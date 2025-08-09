Se inauguró la nueva Terminal de Ómnibus "Mario Meoni"

Este sábado, y a menos de un mes para las elecciones, el intendente Pablo Petrecca encabezó la inauguración de la nueva Terminal de Ómnibus, Mario Meoni. El proyecto de la la obra, aprobado por el Concejo Deliberante en 2012, durante la intendencia de Mario Meoni, se empezó a ejecutar en 2013, pero tuvo que esperar recién al tercer mandato de Petrecca para su concreción.

Cabe destacar que en esta ocasión sólo se inauguró lo que es la operatividad de los colectivos, mientras que la parte comercial todavía no tiene fecha concreta de inicio.

Durante el acto, Laura Oliva, acompañada por sus hijos, hizo uso de la palabra, donde recordó las charlas con Mario Meoni, contándole de sus proyectos e iniciativas que tenía para Junín. "Sus ideas y visión sobre el Junín del futuro. La verdad siento un orgullo profundo cada vez que entro a Junín, cada intendente, desde el regreso de la democracia le dio la visión a la ciudad, cada uno fue sumando lo que faltaba del otro", destacó.

También valoró que "no hay tantas ciudades con esta dinámica que tiene Junín, cada uno de los juninenses se apropia de su ciudad, que es la que nos contiene, donde nos enamoramos, donde estudiamos, donde lloramos, donde hacemos amistades". Para finalizar, Oliva aseguró que "si bien a Mario (Meoni) le daría vergüenza que algo lleve su nombre, todos coincidimos en que este es un justo y merecido reconocimiento".

Nueva línea

A partir del domingo, toda la operatividad de la terminal de colectivos de Junín se trasladará al nuevo edificio ubicado en Circunvalación y Ruta Nacional 7, y la actual terminal dejará de funcionar.

El Municipio anunció que la línea verde del transporte público ya modificó su recorrido para incluir el nuevo predio, garantizando la conexión con todas las demás líneas mediante transbordos. Además, se sumará una nueva unidad para mejorar la frecuencia.

El recorrido se amplía con un desvío desde la rotonda de Álvarez Rodríguez y avenida Circunvalación hacia la nueva terminal “Mario Andrés Meoni”, para luego retomar el trayecto original.

En sentido Villa del Parque–Pequeña Familia, el colectivo pasará por la nueva terminal, la rotonda de Circunvalación, el centro y la clínica. En sentido inverso, irá desde la clínica hacia el centro, rotonda, terminal y Villa del Parque.

La línea verde conecta con la línea azul en Intendente de la Sota y Rivadavia, y en Belgrano y avenida San Martín; con la línea roja, en Álvarez Rodríguez y Benito de Miguel (donde también enlaza con la línea amarilla), y en San Martín y Belgrano.