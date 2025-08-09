Guerrera encabezó inauguración de Centro de Diálisis y Oncología en General Pinto

Este sábado, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, encabezó la ianuguración del Centro de Diálisis y Oncología.

"Me tocó vivirlo con mi viejo. Una hora en el viaje de ida a Junín, tres de diálisis, otra hora de vuelta a Pinto. Una rutina que repetía tres veces a la semana. Lo vi llegar cansado, luchar por su vida. Darlo todo", expresó el jefe comunal en las redes sociales.

Guerrera resaltó que "más allá de la historia personal que me moviliza, este Centro de Diálisis y Oncología que inauguramos hoy significa mucho por la gente de mi pueblo y, sobre todo, porque toca la fibra íntima que me volcó a participar en política y militar en el peronismo: hacer todo lo posible para mejorar la vida de las personas".

"En General Pinto, junto a Alexia Navarro y Fernando Rodríguez abrimos las puertas de un viejo sueño. No importa cuándo leas esto: siempre vamos a estar defendiendo el rol de un Estado presente", manifestó.