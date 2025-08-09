Sarmiento venció a San Martín de San Juan por 1 a 0

Sarmiento venció a San Martín de San Juan por uno a cero, como visitante, y sumó su primer triunfo en el certamen en el primer partido de Facundo Sava como técnico y alcanzó los cinco puntos en la Zona B del Torneo Clausura. Además, estiró a siete la diferencia sobre los sanjuaninos en la tabla anual.

Demasiadas precauciones se advirtieron en el arranque del partido donde ambos equipos apostaron por el 4-4-2 como sistema y ese estudio sobre lo que pudiera hacer el rival derivó en un juego monótono en el que los dos eligieron evitar salir por abajo por el mal estado del campo. Así, los primeros 15 minutos estuvieron repletos de faltas y un remate de Maestro Puch que salió al lado del palo.

El pésimo estado del campo y la intención de mantener el orden por sobre otro aspecto del juego alejaron el peligro de los arcos y el único que intentaba salir de esa lógica era Gómez, que retrocedía para organizar a través de la asociación. Fue el propio mediocampista el encargado de habilitar a González, sobre la izquierda, pero el césped le jugó una mala pasada cuando fue a rematar dentro del área y la definición salió muy desviada.

Así se fue el primer tiempo, con la ausencia de la rebeldía y la improvisación de los futbolistas para salirse del libreto y sorprender al rival.La segunda parte inició con un llamado de atención para la defensa del Verde debido a que Salle mandó el centro desde la derecha y Tijanovich apareció para anticipar en el primer palo, aunque Acosta estuvo rápido para achicar.

Sava hizo tres cambios antes de los 20 pero mantuvo el sistema con Ardaiz de referencia sin embargo, el partido fue más chato aún que en la primera parte ya que se llenó de imprecisiones y malas decisiones. El único que parecía salir de ese desconcierto era Giménez con el primer pase.

En ese contexto, el Verde encontró el gol luego de un tiro de esquina. Vigo volvió a meter la pelota dentro del área, Contrera la cruzó de derecha hacia izquierda y González la empujó al gol.

El uno a cero fue demasiado para el partido y en el cierre quedó una intervención de Acosta,tras un cabezazo de Toloza, y las contras con San Martín volcado en ataque pero con Sarmiento sin acertar el último pase.

Síntesis

San Martín (SJ) 0: Marco Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde (26’ Esteban Burgos), Lucas Diarte; Santiago Salle, Sebastián Jaurena (45’ Lautaro Escalante), Nicolás Watson (82’ Jonathan Menéndez), Horacio Tijanovich (82’ Franco Toloza); Tomás Fernández (66’ Juan Ignacio Cavallaro) e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Amonestados: 29’ Burgos. 39’ Jaurena.

Sarmiento 1: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia (71’ Renzo Orihuela), Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy (62’ Gabriel Díaz); Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonatan Gómez (53’ Elián Giménez), Gastón González; Santiago Rodríguez (53’ Joaquín Ardaiz) y Morales Bravo (72’ Lucas Pratto). DT: Facundo Sava.

Amonestados: 28’ Insaurralde. 29’ Morales Bravo. 31’ Gómez. 57’ Vigo. 59’ Godoy. 94’ Ardaiz.

Gol: 78’ González.

Árbitro: Sebastián Martínez.

Estadio: Hilario Sánchez.

Nota: Federico Galván.

Fotos: Prensa CAS.