Cronograma completo de la Expo Junín 2025

La 78° Exposición Ganadera*, Industrial y Comercial y 34° Muestra de Granja tendrá lugar entre el jueves 14 y lunes 18 del corriente mes, en el predio ferial de la Sociedad Rural de Junín.

El programa de actividades previsto es el siguiente:

*Jueves 14 de Agosto

8:00 hs. Ingreso de Bovinos, Ovinos y Porcinos / Actúa Jurado de Admisión (Puerta N° 1 – Comisariato Ganadero)

9:00 hs. Ingreso de animales de granja / Actúa Jurado de Admisión

17:30 hs. Conferencia “Presentación GDM y manejo en los cultivos de soja y trigo” y “Maximizando la producción de maíz con manejo por ambientes”

Ingenieros Agrónomos: Juan Pablo Genin, Fernando Peiteado, Máximo Reyes, Germán Fumaneri y Esteban Galeano.

Salón La Carminia

19:30 hs. Conferencia “Implantación, manejo y consociación de pasturas”

Ing. Agrónomo Juan Biscayart

Salón La Carminia

*Viernes 15 de Agosto

Boleterías Habilitadas: Entrada General $ 5.000 – Jubilado $ 2.000

Menores de 12 años: Gratis

9:00 hs. Ingreso de Caballos Criollos – Morfología y Aptitud (Puerta N° 1 – Comisariato Ganadero)

Actuación del jurado de clasificación de granja (Pabellón de Granja)

10:00 hs. Apertura al Público.

Curso de Alambradores.

14:00 hs. Actúa Jurado de Clasificación Caballos Criollos: Tipo y Aptitud – Morfología Machos. (Pista central)

15:00 hs. Paseo en caballo para niños y paseo en carruaje (Finaliza a las 17 hs)

16:00 hs. Inicia ‘El Gran Campeonato del Asado’.

18:00 hs. Conferencia “Liderazgo, motivación y trabajo en equipo”

Andrés ‘Chapu’ NOCIONI

Salón La Carminia

19:30 hs. After Rural – Patio Gastronómico y Feria de Vinos – Ingreso Puerta 3

Final de El Gran Campeonato del Asado

Show en vivo de ‘Los Bagualeros’ y ‘Ay Amor’

0:00 hs. Cierre al Público

*Sábado 16 de Agosto

Boleterías Habilitadas: Entrada General $ 5.000 – Jubilado $ 2.000

Menores de 12 años: Gratis

8:30 hs. Actuación del jurado de clasificación de Bovinos Puros controlados, ovinos y Porcinos (Corrales, galpón ovinos y Pista Central)

9:00 hs. Actúa Jurado de clasificación Caballos Criollos: Morfología Hembras

10:00 hs. Apertura al Público – Habilitación de Boleterías.

Curso de Alambradores.

11:00 hs. Conferencia “Economía Global en el Transporte mediante la implementación de planes eficientes de Conservación en la Red Vial Rural de la Región”

Ing. Gastón Blanc

‘Taller de Caminos Rurales en Junín’

Rev. Vial. Sra. Analía Wlazlo

Salón La Carminia

12:00 hs. Conferencia “Cosechando Rentabilidad con la IA”

Ing. Maximiliano Fochi

Salón La Carminia

14:00 hs. Actúa Jurado de Clasificación en Bovinos Puros de Pedigree (Pista Central)

15:00 hs. Competencia Aparte Campero – ACCC

Paseo en caballo para niños y paseo en carruaje (Finaliza a las 17 hs.)

19:00 hs. After Rural – Shows en vivo en Patio Gastronómico de ‘Los Gringos’ y ‘Sin Etiquetas’

20:00 hs. Entrega de premios de la Exposición Ganadera – Salón La Carminia

0:00 hs. Cierre al Público

*Domingo 17 de Agosto

Boleterías Habilitadas: Entrada General $ 5.000 – Jubilado $ 2.000

Menores de 12 años: Gratis

10:00 hs. Apertura al Público – Habilitación de Boleterías.

Inicio Campeonato de Alambradores

Remate de Reproductores porcinos.

10:30 hs. Misa en acción de gracias (Frente a la ermita de María Auxiliadora)

Remate de Reproductores porcinos.

12:00 hs. Inauguración Oficial EXPOJUNIN 2025 – Pista Central

Desarrollo: presentación de autoridades. Himno Nacional Argentino. Discursos. Desfile de Reproductores premiados.

Almuerzo Oficial – Salón La Carminia

15:00 hs. Competencia Aparte Campero – ACCC

Final Campeonato de Alambradores

Remate de reproductores de granja.

Paseo en caballo para niños y paseo en carruaje (Finaliza a las 17 hs.)

17: hs. Festejo del día del niño – Chocolate caliente en el Stand del Grupo de Artillería 10

18:00 hs. Cierre Rural – Shows en vivo en Patio Gastronómico de ‘Melina Salvay’ y ‘Divina Decadencia’

19:00 hs. Cierre al Público

*Lunes 18 de Agosto

10:00 hs. Apertura al Público

14:00 hs. Venta de Reproductores Bovinos y ovinos – Pista central

Remata: Cía. Consignataria Paz Hno. S.R.L.

18:00 hs. Clausura de la EXPOJUNIN 2025