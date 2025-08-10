Rumbo al 7 de septiembre: Milei podría visitar Junín

Este domingo comenzó a sonar con fuerza la posibilidad de que el presidente Javier Milei visite Junín para encabezar un acto político de cara a los comicios del 7 de septiembre.

Según trascendió, la ciudad estaría inluída dentro de una gira del mandatario, que tiene como objetivo "nacionalizar" la campaña nacional.

De confirmarse, se trataría de un evento de fuerte connotación política, teniendo en cuenta que en Junín el intendente Pablo Petrecca encaebza la lista de candidatos a senadores provinciales, y hace pocos días "picanteó" la campaña al afirmar que Milei le faltaba "estabilidad emocional"