Detienen a un hombre que usaba a menores para vender drogas en Junín

Hace algunos meses personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Junín, inició una investigación por venta de estupefacientes en el barrio juninense conocido como “Petit France”, la orientación investigativa en la faz judicial estuvo a cargo de la Unidad Especializada de Estupefacientes a cargo de los doctores Esteban Lopardo y Juan Pablo Cornelatti, y Juzgado de Garantías Nro. 03 a cargo de la Dra. María Laura Durante, todos del Departamento Judicial Junín,

El objetivo de la investigación fue determinar si en dos viviendas pertenecientes al Petit France, donde residían un hombre y una mujer respectivamente, se comercializaba estupefacientes en la modalidad menudeo, tal como surgiera de denuncias anónimas a la dependencia policial, como así también de vecinos del barrio que se habrían hecho presente en la secretaría de Seguridad del Municipio de Junín a cargo del Secretario de Seguridad Lisandro Benito a los fines de solicitar una solución a esta problemática.

Policías encubiertos, investigación y allanamiento

Luego de lineamientos judiciales y un gran trabajo del personal policial quien debió realizar tareas encubiertas usando distintas modalidades para ingresar al barrio, debido a que los investigados entre ellos un hombre mayor de edad resultaban tener antecedentes por venta de estupefacientes; lográndose obtener buenos resultados donde se pudo demostrar el hecho denunciado, informaron fuentes policiales y de la secretaría de Seguridad.

Se pudo observar en varias ocasiones durante la investigación desarrollada como concurrían compradores de droga a estos inmuebles, quienes luego de retirarse de allí se reunían cerca de la residencia de estos vendedores de estupefacientes y se los notaba sobresaltados ocasionando hechos violentos que terminaban en alguna reyerta, tornándose así el vecindario en un lugar peligroso para sus moradores, por lo cual la instrucción policial y judicial coincidieron que las tareas de investigación debían finalizarse a los fines de evitar algún hecho de violencia grave, por lo que se procedió a efectivizar dos órdenes de allanamientos para los lugares en cuestión ubicados uno frente al otro, más precisamente en calle Rioja entre Facundo y Sargento Cruz del barrio “Petit France” de Junín.

Los allanamientos se llevaron a cabo este miércoles 6, en horas de la tarde-noche, obteniendo como resultado el secuestro de los siguientes elementos: un trozo compacto tipo ladrillo de clorhidrato de cocaína de un considerable peso, varios envoltorios de cocaína preparados y listos para el comercio al menudeo, envoltorios de marihuana fraccionados para la venta, telefonía celular, dinero en efectivo, recortes de nylon y demás elementos de interés para la prosecución de la causa, efectivizándose la aprehensión de un hombre de 36 años de edad de edad por “tenencia con fines de comercialización agravada por su comisión sirviéndose de menores (Art. 5º Inc. “C” y 11º Inc. “A” Ley 23.737-Ley de Drogas).

Fuentes policiales indicaron que durante el allanamiento se pudo comprobar que utilizaba a menores de edad para realizar la venta de estupefacientes, usándolos como se conoce en jerga delictiva de “soldaditos” para así evitar ser involucrado con este delito.

Este hombre quedó alojado en dependencia policial para su posterior traslado en horas de la mañana de hoy a sede judicial, a los efectos de cumplimentar declaración indagatoria de acuerdo a lo estipulado en Art. 308 del CPP., además de acuerdo a las directivas judiciales un hombre de 25 años de edad también quedó imputado por infracción a la Ley N° 23.737.

Fuente junin24