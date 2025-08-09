Escuela Municipal de Robótica: se renueva la propuesta educativa con más talleres y vacantes

Desde el área municipal mencionada anunciaron que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres del segundo semestre con una propuesta educativa que continúa creciendo dentro del marco de la política pública “Ciudad del Conocimiento”. Las vacantes están disponibles para los talleres de Iniciación a la Robótica, Impresión 3D, Matific y SoyStreamers, todos con cupos limitados y asignación por orden de inscripción a través del link https://www.junin.gob.ar/inscripcioncursos-robotica .

Con una amplia variedad de propuestas dirigidas a niños y niñas de nivel primario y secundario, la iniciativa busca seguir fortaleciendo el vínculo entre tecnología, aprendizaje y comunidad. Esta nueva etapa formativa reafirma el compromiso del Municipio con la educación tecnológica, ampliando oportunidades y fomentando el desarrollo de competencias digitales desde edades tempranas, ya que los talleres están diseñados para promover el pensamiento lógico, la creatividad, la programación y el trabajo colaborativo.

Cabe destacar que, al mismo tiempo, representa una alternativa concreta y gratuita de formación extracurricular, que cada vez suma más participación y reconocimiento por parte de las familias juninenses. La alta demanda registrada en el primer semestre refleja el interés creciente por estos espacios, lo que llevó a planificar una nueva etapa con mayor capacidad operativa y nuevos objetivos institucionales.