LLA con expectativas "muy buenas" para la elección en Junín

El presidente Javier Milei se metió de lleno en la campaña bonaerense y posó provocativamente este jueves para una foto junto a su hermana Karina y sus ocho candidatos en las ocho secciones. La imagen fue tomada en Villa Celina, La Matanza, en un terreno baldío repleto de basura junto a un polémico cartel con la frase “Kirchnerismo Nunca Más”, en la que centrará el eje de la campaña política.

En representación de la cuarta sección estuvo presente el primer candidato a senador provicial, Gonzalo Cabezas, quien en diálogo con Cuarto Político afirmó que en estos comicios se "pone en juego salir de una parálisis social y económica más que importante; se pone en juego acabar con la corrupción y definitivamente se pone en juego el futuro de la provincia".

En tanto, consultado respecto a las expectativas, fue cauto sobre el resultado electoral: "No sé cómo termina definiendo la ciudadanía estás próximas elecciones. Somos precavidos a la hora de tirar por tirar un resultado. Esperamos la confianza y el apoyo de los bonaerenses".

Días atrás, Cabzas participó del lanzamiento de la lista de candidatos a concejales y consejeros escolares en Junín, la cual es encabezada por Diego Cristina. Al respecto, el actual Director Nacional de Relaciones con los Municipios, afirmó que "las expectativas en Junín son muy buenas aún sabiendo de la complejidad del panorama local. La lista es excelente y eso nos alienta a tener un buen resultado".

Y le respondió al intendente Pablo Petrecca, quien había afirmado que LLA era funcional al kirchnerismo en la cuarta sección: "Lo único funcional al kirchnerismo es el status quo que se resiste a los cambios. Es Libertad o Kirchnerismo, es kirchnerismo nunca más. Somos la única fuerza, la única Alianza que se opone frontalmente a esa opción de parálisis social y económica. El Intendente Petrecca lo sabe y sabrá el electorado el porqué de sus pasos políticos".