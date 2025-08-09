Sarmiento vivista a San Martín (SJ) este sábado

Por la cuarta fecha de la Zona B del Clausura, San Martín (SJ) y Sarmiento se enfrentarán el sábado a partir de las 14.30 en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez. El santo sanjuanino viene de empatar en Arroyito ante Central y quiere sumar de a tres ante su gente, mientras que la principal novedad del conjunto visitante es que Facundo Sava empezará su segundo ciclo como DT tras la salida de Javier Sanguinetti.
Formaciones
La probable formación de San Martín (SJ) vs. Sarmiento, por el Torneo Clausura
Marco Borgogno; Santiago Salle, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Ayrton Portillo, Sebastián Jaurena, Nicolás Watson, Tomás Fernández; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
El posible once de Sarmiento vs. San Martín (SJ), por el Torneo Clausura
Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonatan Gómez, Gastón González; Santiago Rodríguez, Iván Morales. DT: Facundo Sava.
Detalles
Hora: 14.30
TV: TNT Sports Premium
Árbitro: Sebastián Martínez
VAR: Germán Delfino
Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez