Sarmiento vivista a San Martín (SJ) este sábado

Por la cuarta fecha de la Zona B del Clausura, San Martín (SJ) y Sarmiento se enfrentarán el sábado a partir de las 14.30 en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez. El santo sanjuanino viene de empatar en Arroyito ante Central y quiere sumar de a tres ante su gente, mientras que la principal novedad del conjunto visitante es que Facundo Sava empezará su segundo ciclo como DT tras la salida de Javier Sanguinetti.

Formaciones

La probable formación de San Martín (SJ) vs. Sarmiento, por el Torneo Clausura

Marco Borgogno; Santiago Salle, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Ayrton Portillo, Sebastián Jaurena, Nicolás Watson, Tomás Fernández; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

El posible once de Sarmiento vs. San Martín (SJ), por el Torneo Clausura

Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonatan Gómez, Gastón González; Santiago Rodríguez, Iván Morales. DT: Facundo Sava.

Detalles

Hora: 14.30

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Germán Delfino

Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez