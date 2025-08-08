La nueva terminal de ómnibus de Junín comenzará a operar el domingo: Cómo funcionará la línea Verde de colectivos

A partir del domingo, toda la operatividad de la terminal de colectivos de Junín se trasladará al nuevo edificio ubicado en Circunvalación y Ruta Nacional 7, y la actual terminal dejará de funcionar.

El Municipio anunció que la línea verde del transporte público ya modificó su recorrido para incluir el nuevo predio, garantizando la conexión con todas las demás líneas mediante transbordos. Además, se sumará una nueva unidad para mejorar la frecuencia.

El recorrido se amplía con un desvío desde la rotonda de Álvarez Rodríguez y avenida Circunvalación hacia la nueva terminal “Mario Andrés Meoni”, para luego retomar el trayecto original.

En sentido Villa del Parque–Pequeña Familia, el colectivo pasará por la nueva terminal, la rotonda de Circunvalación, el centro y la clínica. En sentido inverso, irá desde la clínica hacia el centro, rotonda, terminal y Villa del Parque.

La línea verde conecta con la línea azul en Intendente de la Sota y Rivadavia, y en Belgrano y avenida San Martín; con la línea roja, en Álvarez Rodríguez y Benito de Miguel (donde también enlaza con la línea amarilla), y en San Martín y Belgrano.

Horarios y frecuencias del servicio

Para mejorar la cobertura, se sumará un colectivo más en la línea verde, lo que permitirá una frecuencia de 20 minutos de lunes a viernes. El primer servicio saldrá desde la terminal hacia la clínica La Pequeña Familia a las 5:35 y el último a las 21:40.

Los sábados, el horario será el mismo pero con frecuencia de 30 minutos. Domingos y feriados, la frecuencia será de una hora, con el primer viaje desde Villa del Parque a las 6:00 y el último a las 21:15; desde la clínica, el primer viaje será a las 6:20 y el último a las 21:40.