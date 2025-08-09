Aprehendidos, droga incautada y armas secuestradas

Se llevaron a cabo distintos procedimientos en el marco de los operativos de saturación en distintos barrios de la ciudad.

En el marco de las planificaciones que surgen de las reuniones de coordinación entre la Policía de Seguridad y la Secretaría de Seguridad se implementan una serie de dispositivos preventivos en los distintos barrios de la ciudad, ello con el fin de incrementar la presencia Policial en las calles, procediendo a la identificación de personas y vehículos, contacto directo con vecinos y comerciantes de los distintos barrios.

En tal sentido, efectivos Policiales de UPPL procedieron en horas de la noche, en calles R S Peña y 25 de Mayo de la zona céntrica a la identificación de un sujeto de 27 años de edad, estableciéndose que el mismo llevaba oculto entre sus ropas un cuchillo. Se procedió a la aprehensión del mismo por INFRACCION LEY ARTICULO 43 LEY 8031, se lo trasladó a sede Policial y fue puesto a disposición de la Justicia.

En otro de los procedimientos llevados a cabo, efectivos del Cuerpo de Bici Policías de UPPL procedieron en horas de la mañana en Rivadavia y Liliedal a la identificación de un sujeto de 20 años, oriundo de la localidad de Chacabuco a quien le secuestraron en su poder un cigarrillo armado de marihuana y un envoltorio con la misma sustancia. Se procedió a la aprehensión del mismo por INFRACCION LEY 23.737, se lo trasladó a sede Policial y fue puesto a disposición de la Justicia.

Otros de los procedimiento se llevó a cabo en Barrio Libertad, allí efectivos del Comando de Patrullas en horas de la madrugada, realizando patrullajes preventivos procedieron en calles Entre Ríos y Quintana a la aprehensión de un sujeto de 18 años de edad a quien sorprendieron en el interior de un vehículo marca Fiat intentando sustraer pertenencias. Se efectivizó el traslado del delincuente a sede de Comisaría Segunda por el delito de TENTATIVA DE HURTO y fue puesto a disposición de la Justicia.

En otro procedimiento realizado, esta vez en horas de la tarde, efectivos del Comando de Patrullas procedieron en calles Dulbeco y Sarmiento a la aprehensión de un delincuente de 18 años de edad, con un amplio prontuario delictual quien instantes antes en calles Italia y Pasteur le arrebatara una mochila con pertenencias a un joven. Se secuestró en poder del mismo los elementos sustraídos. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Segunda por el delito de ROBO y fue puesto a disposición de la Justicia.



En horas de la madrugada, efectivos del Comando de Patrullas llevaron a cabo otro procedimiento, ello tras intentar identificar a un sujeto que se hallaba en un kiosco 24 horas ubicado en inmediación de Alvear y Robbio, el cual al detectar la presencia Policial se da a la fuga a bordo de una motocicleta, de la cual cae a pocos metros de allí tras una maniobra imprudente para seguir su huida a pie. No obstante ello móviles afectados a dar con el mismo logran aprehender a este sujeto, de 16 años de edad en una vivienda de calle Chaco al 1000 aproximadamente quien se hallaba escondido en los techos de las casas. En poder del mismo se secuestró envoltorio con cocaína. Se efectivizo el traslado del menor a sede Policial por INFRACCION LEY 23.737 y por el delito de VIOLACION DE DOMICILIO y fue puesto a disposición de la Justicia.

En otro procedimiento llevado a cabo también por efectivos del Comando de Patrullas, procedieron en calles Lebenshon y Garibaldi del Barrio 9 de Julio a efectivizar la detención de un sujeto de 36 años de edad. Ello en el marco de causa caratulada DESOBEDIENCIA DOS HECHOS EN CONCURSO REAL el mismo fue trasladado a sede Policial y fue puesto a disposición del magistrado requirente.

Efectivos de UPPL dispuestos bajo la modalidad de Rondín realizaron tareas preventivas en barrio San Francisco de Asís, allí además mantuvieron dialogo con vecinos y comerciantes de la zona.

Se realizó también un operativo saturación dinámico y estático en barrio el Molino, allí los efectivos afectados al dispositivo llevaron a cabo identificaciones de personas y de vehículos. Para la cobertura del se dispuso de efectivos de UPPL, SASU, agentes de la AMSV del Gobierno Local y de dependencias descentralizadas Policía Ecológica, GAD Junín, Infantería Junín y Motoristas de Infantería Junín.

Fuente laverdad