“Criptoestafador”: Kicillof al cruce de Milei por sus profecías económicas fallidas

El mandatario provincial apuntó directamente hacia el Presidente con el mensaje que tituló "Las mentiras de Milei", y en donde expuso que el líder de La Libertad Avanza (LLA) "publicó un texto que solo inspira vergüenza ajena" y consideró que "tal vez crea que utilizando un lenguaje técnico incomprensible para la mayoría le van a dar la razón".



Kicillof calificó como "grave y triste" que "un Presidente oculte o ignore la tragedia que su política económica de endeudamiento y fuga está generando", y sentenció: "Si los precios no crecen tanto es porque el atraso cambiario, la apertura comercial, la represión salarial generan menor demanda. Y por la caída de las ventas las empresas reducen su producción, se destruye empleo y cierran los comercios".



"Hasta Milei podría entender estas consecuencias si en lugar de leer a los economistas austríacos del siglo XIX recorriera los barrios, mirara y escuchara la dura realidad que está produciendo con sus decisiones. No hace falta ser experto en cálculo diferencial para comprender que los pedidos de asistencia en alimentos y remedios crecen geométricamente en todos los municipios de la provincia. Esto es: crece la presencia del Estado", consideró el gobernador.



De esta manera, el bonaerense denunció que "Milei gasta billones en intereses de una deuda cada vez más cara, veta la ayuda a jubilados y personas con discapacidad", y lamentó: "Plata hay: ajusta a los pobres para pagarle a los ricos".



"En su oscuro texto, dice también que 'el accionar de la política monetaria no es instantáneo, ya que la misma opera con rezagos. En el caso de Argentina, ese rezago oscila entre 18 y 24 meses'. Si esto fuera así, la inflación de sus primeros 18 meses de gobierno es completamente explicada por la emisión ¡del gobierno anterior! Récord de chantada del criptoestafador", disparó Kicillof.



Finalmente, el gobernador apuntó que Milei "se burla además, con la soberbia propia de un ignorante, de 'que la mayor cantidad de analistas ha errado por mucho sus pronósticos a excepción de un puñado de ellos (y el equipo económico)'", por lo que compartió un fragmento de una entrevista, en donde el Presidente afirma que el dólar iba a bajar a $600.