Se viene una nueva edición del Cumbia Fest

La nueva edición de este festival tendrá lugar el próximo sábado 30 de agosto, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Este evento de música tropical que contará con una grilla destacada de artistas locales, provinciales y nacionales.

Sobre el escenario se presentarán Los Charros y Tambo Tambo, dos referentes indiscutidos del género a nivel nacional, junto a una amplia selección de bandas juninenses como Energía Positiva, El Rodri Sonando, La Inigualable, La Banda del Papu, La Dupla, La Fuerza Nueva, El Golpe Cuartetero y Gere Leyva. El evento incluirá también un patio gastronómico con Food Trucks, a través de la Cámara Hotelera Gastronómica de Junín, emprendimientos locales, y un despliegue de seguridad integral para garantizar que sea una verdadera fiesta familiar.

Cabe destacar que este festival no sólo celebra la música tropical, sino que también potencia la economía local, el turismo y el desarrollo cultural de Junín, posicionándolo como una marca cultural en crecimiento, que cada año reúne a miles de vecinos y vecinas no solo de Junín, sino también de localidades cercanas. Además, a través del Cumbia Fest se generan oportunidades concretas para artistas emergentes, gastronómicos, productores y comerciantes, fortaleciendo una red que impulsa la identidad local y regional.

Durante la presentación, Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno, subrayó la importancia del Cumbia Fest como generador de múltiples beneficios para la comunidad y declaró: “Es un evento que, si bien tiene como eje la música, trasciende lo artístico y se convierte en una rueda virtuosa de impacto económico, social y cultural, bandas como “La Fuerza Nueva”, que vienen trabajando hace más de una década, tienen la oportunidad de subir a un gran escenario junto a artistas reconocidos, y eso es algo que revaloriza el talento local, además, sumamos propuestas gastronómicas y actividades que hacen que toda la comunidad pueda disfrutar de una jornada completa, integradora, accesible y con identidad”.

“Se trata de una actividad gratuita, segura y abierta a toda la comunidad, ya que el Parque Borchex es un lugar privilegiado de nuestra ciudad, con una infraestructura ideal para este tipo de eventos, desde el Municipio venimos trabajando fuertemente para que todo esté bien organizado y para que los vecinos puedan vivir una experiencia inolvidable”, agregó, y al mismo tiempo remarcó: “La Secretaría de Seguridad también está involucrada en el operativo, para garantizar tranquilidad y orden, estamos muy felices por esta nueva edición, que como siempre busca generar comunidad, alegría y oportunidades”.

En continuidad, Manuel Llovet, secretario General del Municipio, valoró el crecimiento sostenido que ha tenido este festival como parte de una estrategia integral de posicionamiento de Junín como destino turístico y cultural, y sostuvo: “Así como venimos trabajando con la Fiesta de la Primavera, con eventos deportivos y con festivales temáticos, el Cumbia Fest se ha transformado en una marca propia de nuestra ciudad, que hoy podamos contar con artistas nacionales como Tambo Tambo y Los Charros, sumados a tantos artistas locales, habla de una propuesta muy seria y profesional que crece año tras año”.

“Vamos a tener Food Trucks de Junín, emprendedores, marcas que vienen apostando a la ciudad y que también encuentran en estos espacios una forma de visibilizarse y crecer, desde Mostaza hasta Flora, pasando por locales como Spina Market o Junín Cactus, son todos parte de este ecosistema que se ve beneficiado por cada evento, en este caso, el Parque Borchex vuelve a ser el punto de encuentro, un espacio que supimos potenciar y que hoy representa una opción ideal para disfrutar en familia”, destacó Llovet haciendo hincapié en el impacto que tiene este tipo de eventos en el sector gastronómico y comercial local.

Por su parte, Adrián Torres, líder del grupo local “La Fuerza Nueva”, también expresó su entusiasmo por formar parte de esta edición y expuso: “Para nosotros es un orgullo enorme ser convocados, cumplimos once años con la banda y esta será la primera vez que subimos a un escenario de esta magnitud, estamos felices y agradecidos al Gobierno de Junín por darnos esta oportunidad y por invitar a tantas bandas locales, es una propuesta muy bien pensada, y nosotros vamos a dejar todo en vivo, como siempre”.

A su vez, el artista señaló que “este tipo de espacios son fundamentales para las bandas que vienen trabajando desde abajo, nosotros ensayamos, invertimos en nuestros equipos, grabamos, giramos, y que hoy podamos compartir escenario con bandas como Los Charros es un reconocimiento que valoramos muchísimo, el público va a ver una fiesta de verdad, con música para bailar, disfrutar y reencontrarse con la alegría, así que los invitamos a todos a acompañarnos y a vivir una noche inolvidable junto a todos los demás artistas locales”.

Finalmente, Cecilia Alfonso, en representación de la Cámara Hotelera Gastronómica y del sector de Food Trucks, celebró la convocatoria y la inclusión del sector en el festival: “Agradecemos mucho poder participar de este evento que nos permite acercar una propuesta gastronómica variada y accesible a toda la comunidad, desde helados hasta asadores y sandwicherías, estamos trabajando para que el patio gastronómico sea cómodo, ameno y familiar”.

Además, Alfonso invitó a los vecinos de Junín y de la región a acercarse a compartir esta experiencia y afirmó: “Sabemos que el Cumbia Fest convoca a muchísima gente y para nosotros también es una oportunidad de trabajo y de encuentro, la gastronomía tiene mucho para aportar y siempre estamos acompañando estas propuestas con entusiasmo, gracias al Municipio por abrirnos las puertas una vez más y los esperamos a todos este sábado 30 de agosto en el Parque Borchex”.

Fuente: Gobierno de Junín