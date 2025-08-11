Ante la inacción del municipio, piden un Puente Bailey para el paso bajo nivel

La interrupción del tránsito sobre el paso nivel de Rivadavia lleva dos años dividiendo la ciudad, cuando podría haberse encontrado una solución más que rápida: un puente Bailey, estructura en existencia en el Ministerio de Defensa y de fácil instalación.

La propuesta corresponde al candidato a concejal de Potencia, Ricardo de la Fuente, quien criticó a las autoridades municipales por “falta de voluntad y capacidad de gestión” para encontrar vías que le solucionen el día a día a los juninenses.

“Me acerqué hace muchos meses al Ministerio de Defensa para preguntar si había alguna posibilidad de colocar un puente Bailey para solucionar el tema del tránsito sobre calle Rivadavia”, contó De la Fuente.

Según explicó, “se trata de estructuras metálicas que se instalan en lugares donde un río, un pozo o algo impide la normal circulación, y ya tuvimos uno en Junín, en las épocas de las inundaciones, sobre Ruta Nacional N° 7”.

“Esta problemática que divide la ciudad ya lleva dos años sin soluciones, y que ha ocasionado que se hayan fundido más de 40 comerciantes de la zona aledaña al paso nivel, lo que significa 40 familias que se quedaron sin su sustento económico”, resaltó.

El candidato a concejal observó: “En el Ministerio me dijeron que se puede colocar un puente, que sería algo sencillo porque tienen en stock. Luego de mi visita, supe que en 72 horas habían instalado uno en Bahía Blanca, sobre un río”.

“El problema en Junín es que requieren un pedido formal desde la Municipalidad para enviar un ingeniero y estudiar la factibilidad, algo que nunca sucedió, porque las autoridades municipales -sin consultar- dicen que no sería posible”, aseguró.

Ricardo de la Fuente agregó: “El tema es que no quieren solucionar este problema. Para eso, además de decisión, hay que tener voluntad y capacidad de gestión desde la comuna. Si solamente están mirando cómo les va a ir en las elecciones, midiendo candidatos, cómo van para allá o para acá, no es posible darle una respuesta a la gente de Junín que la necesita y la reclama desde hace dos años”.

Más allá de las iniciativas judiciales anunciadas, que bien es sabido implican una importante demora en la resolución del problema diario que afrontan los vecinos, es necesario encontrar una alternativa de paso para el tránsito vehicular que ponga fin a estos dos años de división para la ciudad. Y Ricardo de la Fuente plantea esta opción del puente Bailey, que podría cambiar la actual fisonomía del paso nivel, con la obra paralizada, en cuestión de días.