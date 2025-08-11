Allanamientos en tres barrios juninenses por una causa se robo agravado

En el marco de una causa por un robo agravado en donde una persona denunció que dos personas mediante la utilización de una escopeta le habían sustraído una bicicleta, y luego de un trabajo coordinado entre efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Segunda y la fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil analizando imágenes de cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo del Gobierno de Junín, y privadas, tareas de campo y testimonios recogidos se pudo darcon los autores del hecho.

Ante ello se solicitó a la fiscalía interviniente ordenes de allanamientos, las que fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías del Joven y diligenciadas por los pesquisas en forma conjunta con efectivos del Cuerpo de Infantería, GAD Junín, Grupo Motorizado de la Sección Apoyo de Seguridad Vial y Policía Local.

Los allanamientos

El primer objetivo fue en un domicilio de calle Alberti al 200 aproximadamente del Barrio San Juan donde secuestraron elementos de interés para la causa como ser prendas de vestir utilizadas en el hecho no lográndose dar en ese momento con uno de los menores sindicados en el ilícito investigado.

Luego de ello se llevaron adelante los otros allanamientos en viviendas del barrio Bicentenario, dos de ellos ubicados en calle Rioja y el restante en calle Pasteur, todos con resultados negativo en cuanto a dar con objetos de interés para la investigación pero los investigadores, cuando realizaban los allanamientos, se encontraron conque el menor de 16 años que no se encontraba en el primer objetivo instantes antes y mientras se llevaban a cabo las requisas domiciliarias había sido aprehendido por efectivos del Comando de Patrullas por el delito de violación de domicilio e infracción a la ley 23.737, disponiéndose que el mismo sea notificado de la formación de la causa por el delito de robo agravado.

Continuando con las tareas investigativas los efectivos a cargo del caso habiendo recolectado datos de interés solicitaron otra orden de allanamiento en la urgencia para un domicilio de calle Chaco al 1000 aproximadamente del Barrio Loreto, por lo que luego de que la misma fuera otorgada se procedió a efectivizarla, arrojando resultado positivo, procediéndose al secuestro de un pistolón, con cachas de madera, calibre 16, sin marca ni número de serie visible, dos 01 cartuchos calibre 16, una balanza digital de precisión y 12.1 gramos de cocaína.

Puesto en conocimiento la fiscalía interviniente dispuso tareas de rigor y se cumplimenten demás recaudos legales.

Fuente junin24

