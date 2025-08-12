Ferraris y un anuncio histórico: Confirmó la instalación de una Planta Procesadora de Maní en Leandro N. Alem

El intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, brindó una conferencia de prensa este martes, donde realizó un anuncio histórico para el distrito: La instalación en Vedia de la primera Planta Procesadora de Maní de la provincia de Buenos Aires.

La Planta, que se ubicará en un predio de más de 90 hectáreas ubicado sobre la Ruta 7 entre las ciudad de Vedia y Juan Bautista Alberdi, será producto de una inversión de la empresa cordobesa Aceitera General Deheza (AGD). Se estima que generará alrededor de 100 puestos de trabajo.

El proyecta contempla comenzar con los trabajos en este 2025, durante el 2026 se empezará a plasmar lo que va a ser la planta y se espera que esté en funcionamiento a partir de 2027.

"Estamos hablando de una construcción que requiere más de 90 hectáreas, estamos hablando de algo que va a llevar su tiempo pero la decisión concreta de la empresa ya es oficial y vamos a tener que controlar la ansiedad", afirmó.

Asimismo, el jefe comunal detalló que en paralelo se está trabajando con el proyecto eléctrico, dado que "se va a tener que generar una línea eléctrica exclusiva desde Junín hasta la planta, con lo cual no va a influir en nada con lo que tiene que ver con la instalación elétrica de nuestro pueblos". La oba, según aclaró, estár a cargo de EDEN.

Ferraris informó que si bien ya había trascendido la información respecto a la instalación de esta planta, ahora el anuncio es oficial. Y destacó también que hubo un fuerte respaldo del gobierno de la provincia de Buenos Aires para que este mega proyecto se haga realidad.

"Queremos estar todos a la altura de este proyecto", afirmó Ferraris en la conferencia de prensa, y se mostró de "brazos abiertos" para recibir nuevas inversiones al distrito.