Petrecca confirmó que asumirá como senador: "Es una gran oportunidad"

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, confirmó que asumirá como senador provincial en caso de ser electo en las elecciones del 7 de septiembre próximo, dejando en el cargo así a su cuñado, Juan Fiorini.

Así lo afirmó el jefe comunal en una visita de campaña a 9 de Julio: "Si soy electo, voy a asumir". Y agregó que "es una gran oportunidad para dar debates como la reforma tributaria y la redistribución de recursos. Los municipios tienen que tener voz propia en la Legislatura".

Petrecca modo crítico

En otro tramo de la conferencia, el intendente de Junín se mostró crítico de la política económica del gobierno nacional, la cual apoyó hasta un día antes del cierre de listas: "Estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero si el ajuste se convierte en insensibilidad, estamos en problemas. La baja de la inflación no se siente en la calle. Hay comerciantes que cierran y jubilados que cobran menos de 400 mil pesos. El Estado nacional tiene que reaccionar".