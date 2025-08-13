Allanamientos, secuestro de sustancias ilícitas y objetos vinculados con el robo de Roberts

La Municipalidad de Lincoln informó que, en las últimas horas, se libraron diversos allanamientos que permitieron dar con 5 personas aprendidas (tres menores y dos mayores) y diversos objetos vinculados con el hecho delictivo registrado días pasados en la localidad de Roberts. Los detenidos fueron puestos a disposición del Poder Judicial, mientras continúa avanzando la investigación con el aporte del total de pruebas reunidas.

Según precisó el subsecretario de Prevención, Oscar Carrizo, mediante el rápido accionar de las fuerzas policiales, Ayudantía fiscal y el aporte de cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Lincoln (COL) se pudo avanzar en diversos allanamientos para esclarecer el robo sucedido en Roberts. De esta manera, se pudieron recuperar varios elementos que coinciden con la denuncia hecha por la víctima y se detuvo a cinco personas, tres menores de edad y dos mayores.

Asimismo, efectivos policiales que intervinieron en los sucesivos operativos también pudieron incautar dos pistolas, un rifle, cuchillos, marihuana, cocaína, un vehículo marca Volkswagen y otros objetos relacionados con el hecho (un televisor, collar con dije, cadena con medalla de oro, un teléfono celular, entre otros). Se labraron distintas actas por tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia de estupefacientes y la aprehensión de los menores y mayores identificados como autores del ilícito que ya se encuentran a disposición de los respectivos tribunales judiciales.