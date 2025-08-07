A los tiros intentaron robar a un grupo de menores que jugaba a la pelota en la Plaza Evita

Un grupo de menores jugaba a la pelota y de manera sorpresiva llegaron tres individuos, al menos uno de ellos portando un arma de fuego y efectuaron al menos un tiro amedrentando a los cuatro chicos para robarles la pelota. Ocurrió durante las últimas horas de la tarde y primeras de la noche de ayer.

Según relata el portal junin24, posteriormente los delincuentes siguieron camino en moto y al llegar a las inmediaciones de Arquímedes y San Lorenzo, interceptaron a un adolescente menor de edad que se movilizaba en moto, le efectuaron un disparo que le rozó el pie, para apoderarse del rodado con el que se dieron a la fuga.

La víctima alcanzó a llegar a su domicilio desde donde pidieron una ambulancia que una vez en el lugar, lo asistió ya que estaba presa de una crisis nerviosa y con un pie lastimado por la bala que le había rozado un dedo en uno de sus pies.

No menos de cuatro patrulleros detectaron a los delincuentes en inmediaciones del FONAVI y a poco de las instalaciones deportivas del Club Rivadavia.

En la fuga, uno de los sujetos se descartó del arma de fuego pero con poca suerte ya que se pudo recuperar una vez que los uniformados lograron aprehender a dos de ellos que luego se iba a saber, eran un mayor y un menor de edad.

La locura protagonizada por tres jóvenes inadaptados concluyó con la moto robada recuperada y los involucrados a disposición del fiscal del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Fuente junin24