Una joven perdió la vida en un accidente vial en la esquina de Av. Libertad y Güemes

Una joven de poco más de 30 años perdió la vida en la mañana de hoy, tras protagonizar un incidente vial en la esquina de Av. Libertad y Güemes.

El mismo fue protagonizado por un camión Mercedes Benz 114 y una Motomel de 125 c.c. de cilindrada. El deceso de la motociclista se produjo en forma instantánea

Según publica semanariodejunín como consecuencia del golpe, falleció su conductora, identificada como CABRERA PICCHI LUCÍA ANAHI (29) mientras que su acompañante, VILLEGAS VANINA (45) solo sufrió lesiones pero sin riesgo de vida.

Nota en desarrollo

Fuente junin24