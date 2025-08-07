Procedimientos de Policía: Secuestro de marihuana y aprehenden a un sujeto buscado por robo

En las últimas horas personal de Destacamento Policía de Seguridad Vial Junín perteneciente al Departamento de Zona Operativa Vial VIII, desarrollaron operativos de saturación en prevención de ilícitos y faltas en general, sobre Ruta Nacional 7, logrando el secuestro de marihuana en cuatro procedimientos diferentes como así también se intercepto para posterior control un vehículo marca vw de tipo sedan conducido por una sujeto, el cual viajaba con un acompañante ambos proveniente de la localidad bonaerense de Jose C Paz, seguidamente fueron cursados los datos de las personal y el rodado por el sistema informático de Policía, informando a la brevedad que sobre el conductor pesaba un pedido de captura activo por robo calificado a pedido del Juzgado de Garantías de Morón.

El personal policial aprehendió en la urgencia al sujeto quien le había dicho a los efectivos que llegaba a Junín para visitar a un amigo.

El rodados y el sujeto fueron trasladados al asiento físico de Destacamento Vial Junín, lugar donde previa consulta con el magistrado interviniente se realizaron actuaciones, fines legales pertinentes.