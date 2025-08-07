Tavela apuntó a Milei: «El Gobierno es soberbio, corrupto e insensible»

La diputada nacional por Democracia para Siempre Danya Tavela calificó al gobierno del presidente Javier Milei como «soberbio, corrupto e insensible», durante el debate de la ley de financiamiento universitario.
«Nosotros sí estamos comprometidos y vamos a estar en estas bancas hasta el último día comprometidos con nuestros jóvenes en la calle y en las aulas. Defendiendo a cada estudiante, a cada docente, a cada médico, a cada productor, a cada trabajador, a cada jubilado, a cada persona con discapacidad y a cada familia que este Gobierno soberbio, corrupto e insensible quiera dejar de lado», lanzó Tavela en su intervención.
La legisladora dijo que el sistema universitario lleva «dos años de un atraso histórico» y agregó: «Nunca habíamos atravesado por esta situación, ni siquiera en aquellos oscuros años noventa, cuando el por entonces presidente Carlos Saúl Menem intentaba privatizar el sistema universitario y arancelarlo».
«La mayoría de nosotros estamos formados en el sistema universitario argentino. Es una responsabilidad también moral que tenemos para quienes nos precedieron y nos dieron esa oportunidad», cerró.