Arata: “La gente no da más, es momento de frenar este modelo que arrasa con todo"

Valeria Arata, candidata a Senadora por la Cuarta sección de Fuerza Patria, remarcó la urgencia de construir una alternativa legislativa que ponga un límite al ajuste del gobierno de Milei. “La gente no da más. Es momento de frenar este modelo que arrasa con todo, para que no venga a cortar sueños y derechos en la provincia de Buenos Aires”, aseguró.

Además, Arata destacó la construcción de la lista del espacio de Fuerza Patria en base a la unidad y renovación: “Logramos conformar una propuesta plural, con representación real de los distintos sectores de nuestra comunidad”, y añadió: “Es momento de abrir espacio a nuevas voces, con más mujeres, más jóvenes y más ideas para avanzar hacia el futuro”.

La candidata a Senadora provincial también hizo foco en el rol clave que cumplirán las legislaturas en este contexto. “La realidad es que, en septiembre, elegimos representantes que puedan frenar o impulsar leyes. Por eso es fundamental no ceder ese lugar a quienes vienen con una motosierra en la mano”.

Por último, la actual funcionaria del Ministerio de Transporte bonaerense fue tajante al trazar el escenario político de cara a las elecciones: “No hay caminos intermedios, es Milei o nosotros. La gente sabe lo que está en juego”. Y concluyó: “Nosotros queremos estar del lado de los jubilados, de las familias trabajadoras, de quienes hacen malabares para llegar a fin de mes mientras los precios suben y los sueldos no alcanzan”.