“La juventud tiene que brillar: Invertir en educación es invertir en futuro”, expresó Yamila Navarro

La candidata a consejera escolar del Distrito de Junín por el frente Fuerza Patria, Yamila Navarro, se refirió al impacto del ajuste del Gobierno Nacional en el sistema universitario público y advirtió que “el objetivo de Milei es impedir que los jóvenes accedan a la universidad”.

Navarro forma parte de la lista que encabeza Fernando “Turi” Burgos como candidato a concejal y que postula a Valeria Arata como candidata a senadora provincial.

Es estudiante avanzada de la carrera de Derecho en la UNNOBA y decidió participar en las elecciones 2025 de este 7 de septiembre para defender la educación superior pública y gratuita.

En este marco, expresó: “Muchos de nosotros crecimos con la idea de que estudiar era el camino para progresar, para alcanzar la independencia económica, acceder a un trabajo digno, a la salud, a una vivienda. Pero hoy nos enfrentamos a una realidad más dura. Y ahora, encima, pretenden quitarnos incluso la posibilidad de soñar con estudiar”.

La candidata denunció que el gobierno de Javier Milei está ejecutando un ataque sistemático contra la Universidad Pública: “Si esta política no se frena, millones de jóvenes quedarán fuera del sistema educativo. Es un modelo que excluye, que destruye derechos, que cierra las puertas del futuro”, advirtió.

Navarro respaldó sus declaraciones con datos del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU:

● El recorte en las transferencias de recursos corrientes a las universidades alcanza el 22,5%.

● Los docentes universitarios perdieron un 28,1% de poder adquisitivo real desde noviembre de 2023.

● Las becas Progresar se redujeron un 43,5% en los últimos 18 meses.

● El presupuesto destinado a ciencia y tecnología en el ámbito universitario cayó un 87,5%.

“Queda claro que el objetivo de Milei es cortar el acceso a la universidad a millones de jóvenes argentinos. No lo podemos permitir. La juventud tiene que brillar, invertir en educación es invertir en futuro. Por eso estas elecciones son fundamentales”, aseguró Navarro, dirigente de la agrupación Corriente Peronista 13 de Abril.

Para finalizar, expresó: “Vamos a defender a cada joven que hoy estudia, que se sube al micro todos los días con el sueño de recibirse, de crecer, de construir una vida digna en una sociedad que lo incluya. No vamos a resignarnos a un país sin futuro”.



FUENTE:

Prensa Fuerza Patria Junín.