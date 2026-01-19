Fatal accidente en Ruta 5: un motociclista albertino murió tras ser embestido por un micro y hubo otro choque durante el retén

Un trágico siniestro vial se produjo este lunes en la Ruta Nacional Nº 5, a la altura del kilómetro 188, en jurisdicción de Alberti donde un joven motociclista perdió la vida tras ser embestido por un colectivo.

Por causas que aún se tratan de establecer, una motocicleta Corven Hunter 150 cc, color azul, conducida por Kevin Primo, argentino de 19 años, domiciliado en la localidad de Alberti, fue impactada por un micro de la empresa Rodrybus, que circulaba sin pasajeros. El colectivo era conducido por Patricio Alejandro Luna, de 23 años, domiciliado en Mariano Acosta, partido de Merlo, quien resultó ileso.

Como consecuencia del violento impacto, el cuerpo del joven fallecido quedó tendido sobre la cinta asfáltica en la mano descendente, mientras que el colectivo terminó detenido sobre la banquina del mismo sentido de circulación, informó el sitio web informativo Bragado Informa.

A raíz del hecho, la ruta fue totalmente cortada para permitir el trabajo de los peritos, lo que generó un retén de vehículos con tránsito asistido durante varios kilómetros sobre la Ruta 5, en sentido hacia Bragado. En ese contexto, y mientras los automovilistas aguardaban la habilitación del paso, se produjo otro choque como consecuencia de una maniobra, sin que trascendieran, hasta el momento, la gravedad ni la cantidad de personas involucradas.

Interviene en la causa la UFI Nº 3, a cargo del Dr. Repetto, del Departamento Judicial Mercedes. Según se informó oficialmente, el tramo afectado es una recta y la ruta se encontraba en buen estado al momento del siniestro.