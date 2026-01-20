Jinete volvía de Jesús María y está grave tras un choque de camionetas en el que murieron dos personas

Un trágico accidente de tránsito ocurrido este lunes por la mañana en la Ruta Provincial Nº 46, a la altura del kilómetro 60, en jurisdicción del partido de Bragado, dejó como saldo dos personas fallecidas y varios heridos de gravedad, entre ellos el jinete de Ayacucho Aarón Tomás Tort, quien se encuentra internado en estado crítico. Falleció su abuela política y un hombre que iba en otro auto.

Un jinete de 23 años y oriundo de Ayacucho que volvía de competir en el Festival de Jesús María está grave luego de protagonizar un choque entre dos camionetas en la Ruta Provincial 46, a la altura de Bragado.

Tort fue operado de urgencia tras el grave choque en la Ruta 46 y, según confirmó su familia, evoluciona favorablemente y permanece estable.

El siniestro se produjo alrededor de las 8:45 horas, cuando por causas que aún son materia de investigación colisionaron de manera frontal una camioneta Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux.

La Amarok era conducida por Damián Melo (47), domiciliado en 25 de Mayo, quien sufrió hematoma pulmonar y fractura de costilla. En ese vehículo viajaba como acompañante Luis Herrera, mayor de edad, quien falleció en el lugar como consecuencia del violento impacto.

Por su parte, la Toyota Hilux era guiada por Florencia González (31), oriunda de Ayacucho, quien resultó con fracturas en el brazo y la pierna derecha.

Preocupación por la salud del jinete de Ayacucho

En la camioneta también se trasladaban Stella Maris Correa (61), quien perdió la vida en el siniestro, y Aarón Tomás Tort (23), reconocido jinete de Ayacucho, que participó recientemente del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

El joven sufrió lesiones de extrema gravedad y debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia debido a la destrucción de un vaso sanguíneo, lo que generó una profunda conmoción en el ambiente de la doma, donde es ampliamente conocido por su desempeño en uno de los festivales más importantes del país.

Desde distintos ámbitos se multiplicaron los mensajes de acompañamiento y fuerzas para Aarón y su familia en este difícil momento.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos policiales, personal de Policía Científica y la doctora Melina Cavelli. La Ruta Provincial 46 permaneció totalmente cortada durante varias horas, con un importante operativo a cargo de Policía Vial y la Estación de Policía Comunal de Bragado.

La causa fue caratulada como “doble homicidio culposo”, y se aguarda la ampliación de la información oficial a medida que avance la investigación para determinar las responsabilidades del hecho.

Fuente todoprovincia.com