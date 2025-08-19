Sebastián Miraglia: “Queremos una ciudad que abrace”

El activista de Orgulloso Junín y candidato a concejal en la lista de Fuerza Patria, Sebastián Miraglia, llamó a construir una ciudad más inclusiva y empática, con políticas públicas que garanticen derechos al colectivo LGBTIQ+ y a todos los sectores históricamente vulnerados.

Licenciado en Psicopedagogía y militante por los derechos LGBTIQ+, Miraglia destacó que “en Junín todavía hay personas que viven con miedo a ser quienes son, y eso tiene que cambiar. Tenemos que generar un entorno donde cada persona pueda desarrollarse y progresar, sin miedo ni prejuicios”.

En ese sentido, sostuvo que “vivir sin miedo, tener voz, expresarse libremente y construir comunidad también es un derecho. Falta mucho por hacer. La discriminación no desapareció, y es necesario proteger a quienes la sufren, pero también educar a quienes la ejercen”.

Sebastián Miraglia, forma parte de la lista que encabeza Fernando “Turi” Burgos como candidato a concejal y que postula a Valeria Arata como candidata a senadora provincial.

Miraglia propuso avanzar con políticas activas desde el Estado municipal: “Se pueden impulsar ordenanzas y programas con actividades en centros culturales, pero sobre todo hace falta voluntad política para garantizar la inclusión y la protección frente a cualquier forma de discriminación”.

Finalmente, cuestionó al gobierno local: “El Estado municipal también promueve la discriminación cuando estigmatiza a chicos que andan en bicicleta en la calle sin ofrecerles espacios adecuados para practicar su deporte, o cuando no impulsa políticas de contención para jubilados que hoy son abandonados por el gobierno nacional. Cada vez que un derecho es vulnerado, el municipio elige no estar presente”.

FUENTE:

Prensa Fuerza Patria Junín.