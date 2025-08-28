"Corrupción sin freno: Milei y el desastre anunciado"

El gobierno libertario de Javier Milei no solo se caracteriza por su escasa formación cultural y su brutalidad, sino, sobre todo, por la corrupción. En apenas año y medio, su gestión acumula decenas de casos que ilustran un patrón preocupante. Algunos de los más significativos:

Coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad: Una red de sobornos que involucra a laboratorios y a miembros del entorno presidencial, incluyendo directamente a los hermanos Milei.

Estafa con la criptomoneda “$Libra”: Impulsada por Milei, se disparó en su lanzamiento y luego se desplomó, generando pérdidas superiores a 250 millones de dólares para casi el 90% de los inversores. Mientras tanto, los fundadores obtuvieron ganancias millonarias en apenas minutos. Se registraron reuniones previas entre Milei y los fundadores de la cripto en Casa Rosada. Existen más de 100 causas penales en Argentina y Estados Unidos.

Retención de alimentos en el Ministerio de Capital Humano: Más de 6.000 toneladas de alimentos destinados a comedores comunitarios fueron retenidas hasta su vencimiento, derivando en causas por asociación ilícita, malversación y violación de órdenes judiciales.

Coimas en el sector pesquero: Empresas denunciaron exigencias de sobornos por más de 15 millones de dólares para acceder a cuotas de pesca de merluza.

Coimas en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT): El interventor designado pedía sobornos a empresas extranjeras para operar con carbón.

Conflictos de interés en la AFIP: Florencia Misrahi, nombrada por Milei, dedicó toda su carrera a asesorar a grandes empresas en esquemas de evasión fiscal. Su historial incluye 15 años en Cargill creando “empresas cáscara” en Uruguay.

Conflicto en la causa YPF: El subprocurador del Tesoro, vinculado al fondo buitre Burford, filtraba información que perjudicaba la posición judicial de la empresa nacional.

Aumento salarial presidencial: Milei se autoconcedió un incremento del 48 % en su millonario salario mientras promovía austeridad para el resto de los argentinos.

Contrabando de valijas: Diez valijas provenientes de Miami ingresaron al país sin control, escoltadas por la vice de Aduanas, en un vuelo privado ni siquiera declarado. Dos delitos claros: contrabando y abuso de autoridad.

Venta de candidaturas políticas: Se denunciaron ventas de espacios en listas partidarias por hasta 50.000 dólares.

Contrato millonario del Banco Nación: Tech Security SRL, vinculada a la familia Menem, recibió un contrato de 4 mil millones de pesos para brindar seguridad al banco.

Fentanilo contaminado: 154.530 ampollas de fentanilo clínico, producidas el 18 de diciembre de 2024 y contaminadas con bacterias multirresistentes, causaron al menos 109 muertes. La falta de control de una ANMAT desguazada por el gobierno y la connivencia de funcionarios provocó una de las peores tragedias sanitarias en la historia del país.

Reservas de oro nacional enviadas a Inglaterra: Sin autorización del Congreso, el gobierno trasladó 6.000 kilos de oro argentino a Inglaterra. Busca usarlo como garantía para tomar más deuda externa.