Petrecca en campaña: Ahora critica a Nación por la obra del paso bajo nivel y pide hacerse cargo

La variante "en campaña" de Pablo Petrecca, candidato a senador bonaerense por la cuarta sección, sigue dando sorpresas. Tras haber acompañado al gobienro nacioanl de La Libertad Avanza hasta el día que le negaron su candidatura, ahora el jefe comunal se puso en modo crítico.

Ahora, cuando hace más de dos años que la ciudad que gobierna está partida por una obra que Javier Milei decidió frenar, Petrecca publicó un documento en tono crítico, y pidió hacerse cargo de la obra para aportar una solución.

Escenario

Este jueves se realizó en la Justicia Federal la audiencia que debía definir el futuro del proyecto, pero no hubo definiciones. El Gobierno Nacional pidió una prórroga y dentro de 30 dáis podría haber novedades.

Ahora, lejos de LLA, Petrecca redobló la apuesta: "Tomamos la decisión de acudir a la Justicia para que nos habilite a hacernos cargo". Y agregó: "Si el Gobierno Nacional no quiere o no puede terminarla, vamos a solicitar a la Justicia que nos permita hacerlo nosotros, que tenemos la voluntad y la capacidad de resolver".

"Este no es un reclamo político. Es el reclamo de toda una ciudad que ya no puede esperar más", afirmó.