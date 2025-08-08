Petrecca podrá ser candidato: La Junta Electoral no prohíbe las "testimoniales"

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó un pedido para impugnar las llamadas candidaturas testimoniales, pero volvió a marcarle la cancha a la Legislatura bonaerense: advirtió que la falta de regulación en el tema “desprotege al elector” y genera “un daño a la integridad del sistema”.

El fallo responde a una presentación de la abogada Silvina Martínez, quien había pedido excluir de la elección del 7 de septiembre a candidatos que, según ella, se presentan sólo para reforzar boletas, sin intención real de asumir. La Junta desestimó el planteo por cuestiones técnicas -falta de legitimación y presentación extemporánea-, pero aprovechó para retomar un reclamo político que ya había hecho en 2009.

“No es ilegal, pero es éticamente reprochable”, sintetizó el tribunal en mayoría. Con una advertencia que funciona como diagnóstico: el sistema permite una simulación legalizada.

Cabe recordar que el intendente de Junín, Pablo Petrecca, de ser electo senador provincial, abandonará su cargo actual para dejar a su cuñado, Juan Fiorini, como jefe comunal de la ciudad. Se trataría de la primera vez en la historia de la ciudad que quien sucede a un intendente es un familiar directo.