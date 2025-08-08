"La Terminal es nuestro proyecto y vamos a estar presentes", anticipó Petraglia

El actual presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria, Pablo Petraglia, anticipó que el espacio estará presente para la inauguración de la nueva Terminal de Ómnibus, "Mario Meoni".

En un comunicado, el edil expresó que "Uno de los síntomas de la degradación de la discusión pública es que, en estos días, tuve que responder a la insólita pregunta de si asistiré a la inauguración de la nueva Terminal."

"¿Cómo no voy a estar presente en un proyecto que impulsé y defendí en 2012 desde el Concejo Deliberante? Esta obra es parte de la visión de ciudad que compartimos quienes acompañamos la gestión de Mario Meoni. Puse la cara, expliqué su importancia en cada espacio y la voté convencido." resaltó Petraglia

Además agregó, "No voy a permitir que quienes, en aquel entonces, marchaban y golpeaban cacerolas contra la Terminal, hoy pretendan colgarse medallas y posar para la foto, después de haber demorado diez años en cortar una cinta. En memoria de Mario, la Terminal llevará su nombre, pero también debe reconocerse a un grupo de funcionarios que fue hostigado y denunciado por esta obra, y que luego fue reivindicado por la Justicia. El tiempo, una vez más, pone las cosas en su lugar."

"Que no esté de acuerdo con la forma en que la gestión de Petrecca pretende administrar la Terminal no significa que esté en contra de la obra. Sería un absurdo. He criticado —y seguiré criticando— el regalo de 380 millones de pesos a una empresa y otras decisiones que considero erróneas, pero quo ya fueron aprobadas por mayoría en el Concejo. La democracia implica aceptar esas reglas, aunque no nos gusten" continuó diciendo en su comunicado

"Hoy es momento de cerrar esa etapa, dar vuelta la página y concentrar los esfuerzos en nuevos proyectos que generen trabajo, vivienda y bienestar para los vecinos de Junín. Lo que soñamos y pusimos en marcha hace 13 años, hoy —con una demora inaceptable— finalmente se concreta. Queda mucho más por hacer." concluyó