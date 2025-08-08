Sava: "Tenemos que poner todas las energías en este partido"

El flamante entrenador del Verde, Facundo, brindó una conferencia de prensa previo al viaje a San Juan, donde visitará en su debut a San Martín. Se trata de un partido clave por la permanencia y el DT ya hizo saber que el partido tiene esa dimensión.

"Tenemos que poner todas las energías en este partido, este partido es el más importante que cualquier otro. Pusimos todas las energías en el duelo del sábado. A nosotros nos gusta que el equipo sea protagonista, pero cuando hay que defender, no importa si están los once en nuestro campo. Hemos tenido una semana muy buena y esperemos que se vea reflejado en el resultado y en el juego del sábado”, aseguró.

En otra parte de la conferencia, declaró que “a este cuerpo técnico le gusta pelear cosas importantes, sabemos que se puede, lo hicimos con Patronato. El objetivo mayor es concentrarnos en lo que viene porque es muy importantes para nosotros. Los veo con ganas de revertir la situación, han respondido muy bien. Estamos pendientes en los detalles que creemos necesarios para que todo pueda funcionar. Veo un grupo unido y divertido, en ese sentido estoy tranquilo”.

Trabajo

Sobre esta nueva etapa, Sava afirmó que "hemos trabajado en lo que nosotros creemos que hay que mejorar y sostener lo que el equipo venía haciendo bien. El equipo trabajó muy bien, en conjunto. Los jugadores quieren mejorar y salir de esta situación. Confiamos mucho en el material que tenemos, no será fácil pero estamos convencidos que vamos a sacarlo adelante".

Asimismo dijo que "a veces se puede salir jugando y otras no, es preferible ir a cuestiones seguras y que nos garantice tomar el menor riesgo posible. Sabemos con lo que nos vamos a encontrar, estamos preparados para eso también".

En relación a jugadores puntuales, resaltó que "esperamos que podamos utilizar a Pratto lo más rápido posible. Godoy, de lateral, está jugando muy bien. Gaby Díaz también está peleando por el puesto. Tenemos que elegir 11, pero todos demostraron que quieren estar. Entrenen con alegría siempre, más allá de la bronca de no estar todos convocados".