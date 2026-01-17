La FEB volvió a diferenciarse del frente gremial y rechazó la oferta salarial de Kicillof

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) volvió a diferenciarse del resto de los gremios del Frente de Unidad – SUTEBA, UDOCBA y SADOP- y rechazó la propuesta salarial del 4,5% acumulado realizada este viernes por la gestión de Axel Kicillof.

“El incremento ofrecido hoy por el Gobierno no alcanza para recomponer los salarios de los docentes y no contempla la pérdida real del poder adquisitivo de nuestros ingresos, que vienen siendo los mismos desde el mes de octubre de 2025”, explicó la presidente de la FEB, Liliana Olivera.

“Son cifras muy pequeñas teniendo en cuenta que el último incremento fue en octubre de 2025. Entendemos las dificultades económicas que la Provincia ha hecho públicas, pero no podemos permitir que nuestros salarios se sigan deteriorando”, sostuvo Olivera.

La presidente de la FEB adelantó que “existe el compromiso del Gobierno para reabrir la negociación durante los primeros días de febrero”.

En este sentido, la titular de FEB indicó que “es necesario dar continuidad a las negociaciones, con el objetivo puesto no sólo en intentar equiparar nuestros ingresos a la inflación, sino en recomponer verdaderamente los salarios de los educadores”.

“Siempre estamos abiertos y dispuestos al diálogo y a preservar las instancias institucionales de negociación y debate, preservando no sólo las condiciones laborales de los docentes sino también su salario”, aseguró Olivera.