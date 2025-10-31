El Concurso de Cuento Corto para adolescentes de la Fundación Ciudad Abierta cerró su etapa de preselección

La Fundación Ciudad Abierta anunció que finalizó la etapa de preselección del Concurso de Cuento Corto para adolescentes, que contó con la participación de más de 80 jóvenes escritores y escritoras de la ciudad de Junín.

En esta instancia, el Taller de Lectura “Por amor a las palabras”, coordinado por Mariel Leonardelli de la ONG Sumarte, tuvo a su cargo la lectura y evaluación de las obras, valorando especialmente la creatividad, originalidad, coherencia narrativa y profundidad de los mensajes. Cabe destacar que el prejurado trabajó de manera anónima, evaluando únicamente los textos sin conocer la identidad de sus autores.

Tras varias lecturas y deliberaciones, fueron seleccionadas las siguientes obras finalistas:

Categoría A (1º a 3º año):

-La llave mágica (Ezequiel Galarza, de la Escuela D. F Sarmiento, UNNOBA)

-Toro (Agustín Rodríguez, de la EES Nº9)

– Inocencia de una madre (Isabella Bellafronte, de la EES Nº9)

– Tango para recordar (Corina Gandulfo, de la EES Nº3)

– Mi pequeña estrella (Paulina Lonzo, de la Escuela Padre Respuela)

– La puerta de mis emociones (Gabriel Arias Tejada, de la EET Nº2)

– Antes que el reloj marque las 12.07 (Emma Catalina Budiño, de la Escuela San José)

– El diario de Ana (Lola Delgado, de la EES Nº9).

Categoría B (4º a 6º año):

-Mensajes (María Traverso, de la Escuela D. F Sarmiento, UNNOBA)

– El abuelo y los indios (Teo Mirambell Mariani, de la EES Nº6)

– Amor a primera carta (Benicio Álvarez, de la EES Nº7 )

– Noche en vela de un escritor (Taiel Del Papa, de la EET Nº1)

– Lo que nadie nota (Ana Paula Gómez Abraham, de la Escuela D. F Sarmiento, UNNOBA)

El prejurado expresó que la experiencia fue “una tarea entrañable y enriquecedora, realizada a conciencia”. En su mensaje, destacaron “Es muy loable que los adolescentes se animaran a participar y a expresar sentimientos tan diversos. En sus textos se reflejaron temáticas como el bullying, la violencia, las relaciones familiares, las amistades, los amores, los sueños y los desafíos personales. Fue una oportunidad para repensar la literatura y reconocer el amor por las palabras que estos jóvenes volcaron en sus obras”.

Por su parte, el presidente de la Fundación Ciudad Abierta, Maxi Berestein, señaló “Felicitamos a las obras seleccionadas y sus autores. Sin embargo, queremos agradecer profundamente a cada una de las y los jóvenes por haberse animado a participar. Sabemos que escribir implica abrir una parte de uno mismo, contar lo que se sueña, lo que se teme, lo que se espera y lo que se imagina. Cada cuento recibido es una voz que se suma al diálogo sobre quiénes somos y hacia dónde queremos ir como comunidad. Queremos agradecerles por la confianza, por la sensibilidad y por haber compartido con nosotros su mirada del mundo.

Además Berestein agregó “Queremos transmitirles que en este tipo de concursos no hay textos “buenos” o “malos”, sino pautas de selección que orientan la elección del jurado. Esa elección no define el valor de lo que escribieron ni debe desanimarlos a seguir haciéndolo. Al contrario, esperamos que esta experiencia sea un punto de partida para continuar explorando la escritura como una forma de expresión, encuentro y crecimiento personal.

Las obras preseleccionadas pasarán ahora a la evaluación del Jurado Definitivo, integrado por los escritores Juan José Becerra, Luciano Molina y Clara Alexandra Garrido.

En las próximas semanas se darán a conocer los finalistas y se anunciará la fecha del evento de entrega de premios, donde se reconocerá públicamente a los ganadores y mencionados.