Fiesta literaria: Multitudinaria convocatoria en "La Noche de las Bibliotecas" de Junín

El fin de semana del 31 de.octubre y 1 de noviembre se llevó a cabo un evento cultural autogestivo denominado La Noche de las Bibliotecas

Esta propuesta surge del trabajo colectivo y colaborativo entre las bibliotecas populares del Partido de Junin, la iniciativa de la concejala Francina Sierra y la necesidad de visibilizar el trabajo que aportan estas queridas instituciones a la comunidad de Junin. Un camino que se inició en 2023

El evento quedó coronado con la finalización de dos jornadas donde la comunidad de Junin pudo recorrer cinco bibliotecas populares y empaparse de lecturas, relatos, escrituras, aprendizajes, música, exposiciones y mucha alegría de compartir

Las Bibliotecas, durante dos días, abrieron sus puertas a los artistas, escritores, investigadores, muralistas, docentes, vecinos, vecinas. Reconocieron a socios fundadores y realizaron diferentes actividades para todo público

El evento contó con el acompañamiento de la Directora Provincial de Bibliotecas, Ximena Talento. La funcionaria junto a la concejala Francina Sierra hicieron entrega de dos colecciones de libros para cada institución

Las bibliotecas participantes fueron Biblioteca Maria Haydeé Tilot de Petraglia de Saforcada, Nueve de Julio, Juan B Justo, Paz y Trabajo y Florentino Ameghino de Junin

Los invitados especiales a participar fueron Luciano Molina, Carolina Corfield, Patricio Vargas, Hector Azil, Enrique Scarpatti, Santiago Lazarte, Gustavo Lazarte, Javier Carpinella, Maria Eugenia Alvear, Georgina Zenatti, Carolina Chaves, Laura Escande, Editorial Rama Negra, Libreria Del Masticador y Gabriela Villarruel

Buscá todas las fotos en: @nochedebibliotecasjunin