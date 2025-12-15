Saudán inauguró la temporada de verano municipal

El intendente Fiorini fue recibido por el secretario general Gabriel Saudán junto a parte de su comisión, quien también lo invitó a recorrer el complejo para conocer todas las obras y avances logrados en el último tiempo en el lugar. Ambas partes coincidieron en la necesidad de profundizar la articulación y el trabajo conjunto en beneficio de todos los trabajadores municipales de Junín. “Para nosotros los trabajadores municipales son claves para la gestión y la prestación de servicios a la comunidad”, afirmó el jefe comunal.

Una vez realizado el corte de cinta oficial a modo de inauguración de la temporada, Gabriel Saudán, secretario general del STMJ, manifestó que “estamos muy contentos y tenemos muchas expectativas de cara a esta nueva temporada de verano que comienza en el complejo, los últimos años fueron muy buenos y tuvimos mucha convocatoria de compañeros con sus familias y vecinos de la comunidad, por lo cual la vara quedó bastante alta y vamos a trabajar para ir por más”.

Seguidamente, Saudán sostuvo que “año a año trabajamos para que haya cada vez más prestaciones para nuestros socios y compañeros municipales, cuento con un equipo de trabajo de primer nivel que hace que esto sea posible y estamos seguros de que este año va a ser mucho mejor que los anteriores”. En continuidad, señaló que “la inscripción para participar de la colonia se vio colapsada por la cantidad de interesados, tanto en el turno mañana como en el de la tarde, y hay muchísimas temporadas que ya fueron sacadas así que estamos muy satisfechos”.

El gremialista también agradeció al intendente Fiorini por su presencia y comentó: “Muchas de las obras que les mostramos al intendente fueron realizadas con colaboración de la Municipalidad de Junín y con el esfuerzo de los compañeros municipales, nosotros somos un gremio humilde económicamente hablando, pero con muchas ganas de trabajar y eso hizo que se puedan concretar gran cantidad de obras y con el apoyo del Municipio, así que esperamos seguir trabajando por este camino”.

Por su parte, el intendente municipal Juan Fiorini resaltó: “Me genera una gran alegría siempre poder participar de este tipo de actos, quise estar presente y acompañar al STMJ en la inauguración de esta nueva temporada en este complejo ubicado en un sector estratégico de la ciudad y que crece todos los años con distintas obras de infraestructura”. En continuidad, mencionó que “pudimos recorrer un poco el predio y es impresionante ver todos los avances que hubo en estos años, así que esperamos seguir trabajando en conjunto para ir por más”.

“Felicitamos a Gabriel y toda la comisión del STMJ por el gran trabajo que realizan, y vamos a seguir trabajando en conjunto como lo venimos haciendo desde hace años porque para nosotros los trabajadores municipales son claves para la gestión y la prestación de servicios a la comunidad”, recalcó Fiorini.

Por último, el alcalde juninense también afirmó que “estas fechas son muy esperadas por todos los trabajadores municipales y afiliados al STMJ, como así también por toda la comunidad en general que disfruta de la temporada de piletas y quisimos estar presentes una vez más para acompañarlos”.