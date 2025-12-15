El Gobierno Nacional dispuso el asueto en toda la administración pública para el 24 y el 31 de diciembre

Al inicio de una semana complicada, el gobierno de Javier Milei le hace un guiño a los trabajadores estatales de toda la administración pública nacional. A través del Decreto 883/25 declaró el asueto para el 24 y el 31 de diciembre y los días previos a las fiestas no deberán ir a trabajar. Hay excepciones.

Según la norma firmada por el presidente Milei, los trabajadores estatales de Nación tendrán liberados los días previos a las fiestas. Para el Gobierno Nacional, el 24 y el 31 “se encuentran habitualmente destinados a la realización de los preparativos” de las fiestas y “a los desplazamientos necesarios para posibilitar el encuentro familiar”.

El asueto no alcanza a las instituciones bancarias y a las entidades financieras. A su vez, todos los organismos deberán implementar las medidas necesarias para “mantener la continuidad de los servicios esenciales“.

La iniciativa llegó en un momento de tensión entre la administración libertaria y los empleados públicos. En particular, con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio que conduce Rodolfo Aguiar y que la semana pasada hizo un paro nacional contra la reforma laboral.

ATE ya anunció otro paro para el miércoles de esta semana, en sintonía con la marcha convocada por la CGT. Si bien las protestas están enfocadas en rechazar la reforma laboral, en el sindicato están en alerta por lo que podría ser una nueva ola de despidos masivos en el Estado. Para ATE, el Gobierno Nacional quiere “recortar un 10% la planta estatal” a partir del 31 de diciembre.