Controles sobre la RN 7: Detenidos, droga incautada y vehículos secuestrados

En el marco de los operativos realizado por el Destacamento Policial de Seguridad Vial Junín, en colaboración con la Secretaría de Seguridad del Municipio de Junín, se ejecutaron diferentes despliegues sobre la Ruta Nacional 7.

Estas acciones, enmarcadas en órdenes de servicio específicas, tuvieron como objetivo principal reforzar el control de vehículos y transeúntes procedentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), garantizando la seguridad en los ingresos a nuestra ciudad.

El dispositivo de control, implementado en franjas horarias alternadas, arrojó resultados significativos en materia judicial.

Los efectivos lograron la aprehensión de tres individuos sobre quienes pesaban pedidos de captura activos por delitos de Robo Agravado y Robo Calificado, dos de estos requerimientos habían sido emitidos por el Juzgado de Garantías del Departamento Judicial Quilmes, mientras que el restante correspondía a una requisitoria del Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza.

En un esfuerzo integral contra el narcomenudeo, los controles vehiculares derivaron en el labrado de múltiples actas por Infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, incluyendo la incautación de sustancias compatibles con cannabis tramitándose ante la Fiscalía especializada del Departamento Judicial Junín.

Conjuntamente, los operativos se centraron en la verificación rigurosa del cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

En este contexto, se aplicaron multas y se procedió a secuestros vehiculares a raíz de faltas graves como fueron los faltantes de documentación reglamentaria, la falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y circular sin contar con la correspondiente homologación de trailers y carros de arrastre.

Así mismo se llevaron a cabo operativos con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), labrando infracciones por circular con faltantes de remitos, remitos mal confeccionados y carecer del COT, desde el Destacamento de Seguridad Vial Junín se les recuerda a la población la obligatoriedad del uso de luces bajas permanentes y la utilización del cinturón de seguridad por todos los ocupantes del rodado, aspectos clave para la seguridad vial.