Las dos CTA rechazan el proyecto de modernización laboral

Tanto la CTA de los Trabajadores como la CTA Autónoma en Junín se pronunciaron en contra del proyecto de modernización laboral impulsado por el gobierno nacional. De esta manera se pronunciaron los secretarios generales de las CTA de los Trabajadores, Francina Sierra y CTA Autónoma, Gabriel Tuñón se expresaron en el sentido de destacar el rechazo a la reforma y de invitar a movilizar, junto a la CGT, el jueves 18 de diciembre a Plaza de Mayo en defensa del trabajo y los derechos conquistados.

"Estamos en estado de alerta y movilización permanente por el proyecto de ley de modernización laboral que el gobierno de Milei envió al Senado Nacional y que no moderniza nada" dijo Tuñón

Y agregó: "En realidad busca profundizar el proceso de precarización del empleo que estamos sufriendo y desproteger a los trabajadores y trabajadoras"

Por su parte, Francina Sierra plateó: "Este proyecto de ley es un retroceso enorme que ataca derechos conquistados con mucha lucha a través de los tiempos, como lo son las vacaciones y la jornada laboral. Pero además, avanza sobre el abaratamiemto de los despidos, el desfinanciamiento del sistema previsional y pone en jaque garantías constitucionales"

Ambos dirigentes coinciden en que, además, esta reforma persigue el objetivo de desarticular la acción sindical colectiva, promover el "sálvese quien pueda" y trazar un camino que tiene más que ver con el cuidado de los grandes capitales económicos que con un proyecto de país productivo e integrado