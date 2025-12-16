Banco Provincia lanzó un amplio paquete de promociones para cerrar el año y arrancar el verano 2026

De cara a las últimas semanas del año y al inicio de la temporada de verano 2026, el Banco Provincia presentó un conjunto de promociones especiales con beneficios en cuotas, descuentos y propuestas exclusivas para compras, turismo y entretenimiento. Las iniciativas alcanzan tanto a las tarjetas de crédito de la entidad como a Cuenta DNI, y buscan acompañar el consumo en un contexto marcado por las celebraciones de fin de año y las vacaciones.

Uno de los ejes centrales es Provincias Compras, el portal de ventas del banco, que del 16 al 19 de diciembre ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés y descuentos exclusivos en productos selecciones, pagando con tarjetas de créditos Visa o Mastercard emitidas por la entidad. La plataforma permite acceder a financiamiento y ofertas en rubros clave como tecnología y electrodomésticos, con propuestas que se renuevan de manera permanente.

Entre los artículos destacados para adelantar las compras navideñas se encuentran una pileta de lona redonda, una bicicleta MTB Overtech, un Smart TV Phillips de 32 pulgadas, entre otros artículos, todos con la posibilidad de pagarse en 18 cuotas sin interés, una opción que gana protagonismo en esta etapa del año.

Beneficios clave para cerrar el año

Además, Banco Provincia activó beneficios especiales en comercios y marcas reconocidas. En Decathlon, las compras podrán realizarse hasta en 3 cuotas sin interés todos los días, desde el 15 de diciembre hasta el 28 de febrero de 2026. En tanto, Farmacity, Simplicity y Get the Look ofrecerán el 19 y 20 de diciembre un 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $10.000.

El paquete incluye también promociones específicas por las fiestas. Entre el 20 y el 23 de diciembre, por Navidad, y el 5 de enero de 2026, por Reyes, habrá un 20% de ahorra sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en rubros como indumentaria, jugueterías, farmacias y librerías, entre otros.

Pensando en el verano, las tarjetas del Banco Provincia permitirán pagar hoteles y alojamiento en hasta 6 cuotas sin interés, tanto en ventas presenciales como online o telefónicas. El mismo beneficio se extiende a automotor y gomerías, balnearios adheridos y propuestas de entretenimiento, donde además se suma un 25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción en conciertos y espectáculos teatrales, junto a la posibilidad de financiar en hasta 4 cuotas.

Por su parte, Cuenta DNI continúa con sus descuentos habituales en comercios de barrio, supermercados y ferias, y suma beneficios especiales turísticas durante la temporada de verano, y además de eventos gratuitos para la Comunidad Cuenta DNI, reforzando su presencia como una de las billeteras digitales más utilizadas de la provincia.

Es necesario tener en cuenta que para acceder a las promociones y a las 18 cuotas sin interés de Provincia Compras, es necesario ser cliente del Banco Provincia y contar con una tarjeta de crédito emitida por la entidad, que puede solicitarse directamente desde el portal a través de un formulario de pre solicitud