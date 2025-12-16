Dirigentes de la cuarta de LLA cerraron el año: Balance y proyecciones para 2026

Dirigentes y referentes de LLA de la cuarta sección mantuvieron un encuentro de fin de año, a modo de balance de cara al 2026. Y entre los dirigentes presentes estuvieron los legisladores electos, Gonzalo Cabezas y Analía Balaudo, los dos representantes seccionales del espacio en la cámara alta.

"Uno se junta a hacer balances, cierre de año y a ver cómo se encara todo lo que viene y cuáles son las cosas que uno tiene que mejorar y cuáles son aquellas donde uno tiene que apuntalar o seguir por ese camino. Pero básicamente fue una reunión de cierre, de balances, pero de esos balances donde vos no te pones a analizar puntillosamente cada una de las cosas, sino de también relajarnos", detalló Balaudo en diálogo con Cuarto Político.

La dirigente de General Villegas expresó que "fue un año para nosotros bastante arduo, de mucho trabajo y de mucho analizar cada paso que se daba y creo que necesitábamos así como un encuentro un poco más distendido de camaradería".

Por último, Balaudo se refirió a la complejidad de la sección, principalmente en lo que se refiere a las distancias. "Había que agradecer por todo lo que habíamos pasado durante el año y que pudimos remar un montón de situaciones que eran complejas y que tuvimos la capacidad de hacer y también para crecimiento y para fortalecernos como grupo, como equipo, como grupo de trabajo, porque la cuarta es enorme, con disparidades enormes cada una, pero la verdad que el equipo es muy bueno".