150 nadadores de Junín y la región disfrutaron de un nuevo “Cruce Chico”

Luego de varios años de interrupciones como consecuencia de la sequía y la crisis climática, finalmente este sábado por la tarde se llevó a cabo un nuevo “Cruce Chico” de 1.200 metros en el Parque Natural Laguna de Gómez (PNLG), que contó con cientos de competidores locales y regionales que participaron de este tradicional evento. El intendente Juan Fiorini felicitó a todos los nadadores y subrayó la importancia de estas propuestas abiertas y gratuitas para que la Laguna vuelva a su esplendor.

La competencia contó con 15 categorías entre damas y mujeres, más también aquellas adaptadas para personas con discapacidad como forma de garantizar la inclusión y que todos tengan las mismas oportunidades para la práctica deportiva en el PNLG.

A propósito de Juan Manuel Berestein, profesor de la Dirección de Deporte y organizador del Cruce Chico, manifestó: “El último cruce de natación en la Laguna de Gómez había sido en el mes de diciembre del año 2022, por lo cual pasaron casi tres años desde aquella oportunidad y nos llena de felicidad haberlo organizado nuevamente”, y agregó: “Teníamos muchísimas ansias y expectativas para el desarrollo de este evento y por suerte el clima acompañó para que salga todo de la mejor manera”.

Seguidamente, Berestein afirmó que “nos pone muy contentos la posibilidad de volver a concretar los tradicionales cruces, pero sobre todo el hecho de volver a tener agua en la Laguna de Gómez y que de a poco recupere su esplendor”. Al mismo tiempo, comentó que “este es un evento que forma parte de la tradición deportiva en la ciudad de Junín, organizado por la Dirección de Deportes y que se desarrolla de forma abierta y gratuita”.

Además, el profesor subrayó que “nos pone muy contentos también saber que la gente responde de la mejor manera, contamos en esta oportunidad con 150 nadadores que participaron del Cruce Chico de 1.200 metros”, y añadió: “Además de los juninenses, también hubo muchos competidores que vinieron desde distintas ciudades y localidades de la región, e incluso de otras provincias lo que habla de la relevancia que tienen los cruces”.

Por su parte, Melina Fiel, secretaria de Desarrollo Humano del Municipio, declaró: “Como bien dijo Juan, es una satisfacción muy grande para todos nosotros ver a la Laguna de Gómez de nuevo con agua y con la posibilidad de volver a contar con este tipo de actividades acuáticas. Que el PNLG recupere su esplendor es una muy buena noticia y un motivo de orgullo para todos los juninenses, sobre todo en lo que respecta también a la atracción turística”.



“Agradecemos a todos los competidores que vinieron desde distintas partes de la región y de otras provincias, hubo representantes de más de 20 ciudades distintas y ojalá que esto sirva de puntapié para la concreción de muchos otros eventos más”, sostuvo la funcionaria y aportó: “El PNLG es un área de excelencia para el deporte y el turismo, y estamos muy contentos por volver a concretar estos eventos que son una tradición”.

A su turno, Diego Hortiguera, flamante director de Deportes de la Municipalidad, indicó que “es una alegría enorme haber estado presente en este evento, concretado en uno de los lugares más lindos que tiene Junín como es el PNLG y feliz también de que se hayan retomado los cruces luego de varios años en los que no se pudieron concretar por cuestiones de la naturaleza”.

A continuación, Hortiguera dijo que “desde la Dirección de Deportes agradecemos a todos los profesores, coordinadores y a cada uno de los participantes que eligieron estar hoy en el PNLG para disfrutar de este Cruce Chico, y por vivir al deporte como un lugar de encuentro y conexión”.

En tanto, Cecilia Rubio, nueva coordinadora de la Dirección De Deportes, expresó que “me sumo a la satisfacción general y alegría por organizar nuevamente el Cruce Chico en un predio tan lindo como el PNLG, estoy muy contenta en lo personal por este nuevo desafío que afrontamos desde la Dirección de Deportes y vamos a trabajar para fomentar cada vez más el deporte”.

Dos de los nadadores que participaron de este Cruce Chico fueron Guillermo y Manuel, quienes arribaron desde la ciudad de Chacabuco junto a familiares y amigos que los apoyaron en todo momento. “Fue la primera vez que pude participar de un cruce en la Laguna de Gómez y estoy realmente muy contento por cómo se desarrolló todo, fue un lindo desafío para el que nos preparamos de la mejor manera y que pudimos disfrutar con nuestro equipo”, expuso Guillermo.

A su vez, Manuel observó que “vivimos algo emocionante, vine el fin de semana pasado a la Laguna de Gómez para participar de la maratón acuática de 3Km y estuvo muy bien organizada, así que nos quisimos anotar para participar de este cruce”. También aseguró que “Junín nunca decepciona, vengo muy seguido para practicar deporte y estamos muy contentos por haber formado parte de esta competencia”.